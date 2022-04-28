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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na doğru

AA - Musa Samur - Spor
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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na doğru

Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları öncesi 3 branştan daha milli takım kafileleri bu ülkeye gitti.

Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları öncesi 3 branştan daha milli takım kafileleri bu ülkeye gitti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Brezilya'ya giden Hentbol Kadın ve Erkek, Badminton ve Karate Milli Takımları, Caxias do Sul kentinde düzenlenecek organizasyonda mücadele edecek.

Hentbol Erkek Milli Takımı, oyunlarda B Grubu'nda Danimarka, Hırvatistan, Venezuela ve Gana, Hentbol Kadın Milli Takımı ise A Grubu'nda Brezilya, Arjantin, Kenya ve Danimarka ile karşılaşacak.

AA / Musa Samur - Spor

Brezilya, Hentbol, Mayıs, Milli, Spor, Haberler

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