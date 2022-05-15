24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları - Haberler

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) milli atlet Yasin Süzen, gümüş madalya kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Caxias do Sul kentindeki oyunlarda 400 metre engellide mücadele eden Yasin Süzen, gümüş madalyanın sahibi oldu.