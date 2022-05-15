24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları - Haberler

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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) milli atlet Yasin Süzen, gümüş madalya kazandı.

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) milli atlet Yasin Süzen, gümüş madalya kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Caxias do Sul kentindeki oyunlarda 400 metre engellide mücadele eden Yasin Süzen, gümüş madalyanın sahibi oldu.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Gümüş Madalya, Brezilya, Türkiye, Milli, Spor, Haberler

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