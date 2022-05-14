24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları - Haberler

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) milli güreşçiler, 2 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler serbest stil 70 kiloda Onur Arı ile 74 kiloda Oğuz Dönder, altın madalya elde etti.

65 kiloda Sinan Sadak ve 57 kiloda Kürşat Kiraz ise bronz madalyanın sahibi oldu.