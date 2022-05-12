Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics), Kadın Hentbol Milli Takımı finale çıktı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kadın Hentbol Milli Takımı, yarı finalde ev sahibi Brezilya ile karşılaştı.

Rakibini 20 sayı farkla 37-17 yenen milli takım finale yükseldi.