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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) mücadele eden Erkek Voleybol Milli Takımı, finale yükseldi.

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) mücadele eden Erkek Voleybol Milli Takımı, finale yükseldi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, yarı finalde İtalya ile karşılaştı.

Caxias do Sul kentinde düzenlenen organizasyonda İtalya'yı 3-0 yenen milliler, finale çıktı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

voleybol, Brezilya, İtalya, Milli, Spor, Haberler

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