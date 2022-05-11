Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) mücadele eden Erkek Voleybol Milli Takımı, finale yükseldi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, yarı finalde İtalya ile karşılaştı.

Caxias do Sul kentinde düzenlenen organizasyonda İtalya'yı 3-0 yenen milliler, finale çıktı.