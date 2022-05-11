İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Mehmet Ali Yiğit'ten altın madalya - Haberler

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İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Mehmet Ali Yiğit'ten altın madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor
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İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Mehmet Ali Yiğit'ten altın madalya

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda grekoromen stilde mindere çıkan Mehmet Ali Yiğit altın madalya kazandı.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda grekoromen stilde mindere çıkan Mehmet Ali Yiğit altın madalya kazandı.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden Mehmet Ali, finalde İranlı rakibiyle karşılaştı. Rakibine 8-0 üstünlük kuran milli güreşçi altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye, grekoromen stilde ayrıca Kürşat Kiraz (60 kilo), Muhammet Akdeniz (77 kilo), Ahmet Talha Kacur (87 kilo), Bayram Aksu (82 kilo) ve Mehmet Uysal (130 kilo) ile 5 gümüş madalya elde etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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