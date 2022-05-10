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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Futbol Milli Takımı, çeyrek final maçında Polonya'yı 9-0 yenerek, yarı finale çıktı.

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Futbol Milli Takımı, çeyrek final maçında Polonya'yı 9-0 yenerek, yarı finale çıktı.

Caxias do Sul kentinde devam eden organizasyonda milliler, çeyrek final maçından da galibiyetle ayrıldı.

Polonya'yı 9-0 mağlup eden milli takım, yarı finale yükseldi.

Öte yandan Kadın Hentbol Milli Takımı da Arjantin'i 35-6 yenerek çeyrek finale çıkmayı başardı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Brezilya, Polonya, Futbol, Milli, Spor, Haberler

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