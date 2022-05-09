24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-0 yendi.
Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-0 yendi.
Caxias do Sul kentinde devam eden organizasyonda milliler, Polonya maçından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Öte yandan atletizmde çekiç atmada milli sporcu Muhammed Çakır, 54.00 derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor