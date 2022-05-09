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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-0 yendi.

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-0 yendi.

Caxias do Sul kentinde devam eden organizasyonda milliler, Polonya maçından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan atletizmde çekiç atmada milli sporcu Muhammed Çakır, 54.00 derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

voleybol, Brezilya, Polonya, Spor, Haberler

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