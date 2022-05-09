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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) milli tekvandocular, 4 madalya daha kazandı.

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) milli tekvandocular, 4 madalya daha kazandı.

Kadınlarda 67 kiloda Didem Kirazcı, +67 kiloda Selver Şeker gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde ise 80 kiloda Yasin Çimen, +80 kiloda Batuhan Şimşek bronz madalya aldı.

Türkiye, böylece 15 Mayıs'ta sona erecek organizasyonda 2 altın, 12 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 26 madalyaya ulaştı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Brezilya, Milli, Spor, Haberler

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