Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Erkek Hentbol Milli Takımı ile Kadın Basketbol Milli Takımı maçlarını kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hentbol Erkek Milli Takımı, Gana ile karşılaştı. Milliler maçtan 35 sayı farkla 43-8 galip ayrıldı.

Basketbol Kadın Milli Takımı ise ilk maçında Kenya ile mücadele etti. Milli takım, Kenya'yı 69 sayı farkla 97-28 mağlup etti.