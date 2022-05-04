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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Kadın Hentbol Milli Takımı, Brezilya'yı 35-18 yendi.

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Kadın Hentbol Milli Takımı, Brezilya'yı 35-18 yendi.

Milli takım, organizasyondaki ikinci maçında ev sahibi Brezilya ile karşılaştı. Karşılaşmayı 35-18 kazanan milliler, böylece ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Kenya'yı 43-16 yenmişti.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Milli Takım, Brezilya, Hentbol, Milli, Spor, Haberler

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