Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Kadın Hentbol Milli Takımı, Brezilya'yı 35-18 yendi.

Milli takım, organizasyondaki ikinci maçında ev sahibi Brezilya ile karşılaştı. Karşılaşmayı 35-18 kazanan milliler, böylece ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Kenya'yı 43-16 yenmişti.