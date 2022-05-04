24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları
AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Türkiye Futbol Milli Takımı, Irak'ı 5-0 yendi.
Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Türkiye Futbol Milli Takımı, Irak'ı 5-0 yendi.
Caxias do Sul kentinde devam eden organizasyonda milliler, üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.
Irak'ı rahat bir şekilde 5-0 mağlup eden milli takım, C Grubu'nda 3'te 3 yaptı.
Türkiye, grupta daha önce Almanya'yı 2-0, ABD'yi ise 1-0 yenmişti.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor