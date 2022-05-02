24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında Erkek Kata Milli Takımı finale çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında Erkek Kata Milli Takımı finale çıktı

AA - Spor
 - Güncelleme:

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) kapsamında karate müsabakalarında mücadele eden Erkek Kata Milli Takımı, finale çıktı.

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) kapsamında karate müsabakalarında mücadele eden Erkek Kata Milli Takımı, finale çıktı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, Fatih

Çiçek, Sabri Kıroğlu, Burak Mert Can'dan oluşan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı finale kaldı.

Milli sporcu Sabri Kıroğlu aynı zamanda ferdi kata kategorisinde de finale çıkma başarısı elde etti.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, Caxias do Sul kentinde 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

AA / Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title