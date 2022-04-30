Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) kapsamında ilk maçına çıkan İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Almanya'yı 2-0 yendi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Almanya'yı 2-0 yenerek organizasyona galibiyetle başladı.

Futbolcular maça geçen sene geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden takım arkadaşları Hüseyin Er'in fotoğrafının bulunduğu formayla çıktı.

Çoklu spor branşlarında 4 yılda bir düzenlenen yaz ve kış olimpiyat oyunlarıyla birlikte üçüncü büyük organizasyon olma özelliğini taşıyan Deaflympics, Caxias do Sul kentinde 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.