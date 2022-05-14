24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 74 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Oğuz Dönder, Kazak rakibini yenerek altın madalya... - Haberler

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 74 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Oğuz Dönder, Kazak rakibini yenerek altın madalya...
İhlas Haber Ajansı - Spor
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 74 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Oğuz Dönder, Kazak rakibini yenerek altın madalya kazandı.
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 74 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Oğuz Dönder, Kazak rakibini yenerek altın madalya kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor