24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları
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Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) takım sporları grup eşleşmeleri belli oldu.
Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) takım sporları grup eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda milli takımların basketbol, voleybol, hentbol ve futbol branşlarında yer alacağı gruplar şöyle:
Basketbol kadın
B Grubu: ABD, Litvanya, Kenya, Ukrayna
Futbol erkek
C Grubu: ABD, Almanya, Mali, Irak
Voleybol erkek
B Grubu: Ukrayna, Polonya, Japonya, Gana
Voleybol kadın
B Grubu: İtalya, ABD, Polonya
Hentbol erkek
B Grubu: Danimarka, Hırvatistan, Venezuela, Gana
Hentbol kadın
A Grubu: Brezilya, Arjantin, Kenya, Danimarka
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