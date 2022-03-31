Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) takım sporları grup eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda milli takımların basketbol, voleybol, hentbol ve futbol branşlarında yer alacağı gruplar şöyle:

Basketbol kadın

B Grubu: ABD, Litvanya, Kenya, Ukrayna

Futbol erkek

C Grubu: ABD, Almanya, Mali, Irak

Voleybol erkek

B Grubu: Ukrayna, Polonya, Japonya, Gana

Voleybol kadın

B Grubu: İtalya, ABD, Polonya

Hentbol erkek

B Grubu: Danimarka, Hırvatistan, Venezuela, Gana

Hentbol kadın

A Grubu: Brezilya, Arjantin, Kenya, Danimarka