PFDK'dan 23 hakeme daha bahis cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadıkları gerekçesiyle sevki yapılan 24 hakemin 23'üne 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı. 1 hakemin ise inceleme ve idari tedbirinin sürmesi kararlaştırıldı.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis cezalarını açıklamaya devam ediyor. PFDK'ya sevk edilen 152 hakem haricinde ilave soruşturma kapsamındaki 22 hakem ve daha önce haklarında incelemenin devamına karar verilen 2 hakem hakkındaki alınmış olunan kararlar duyuruldu. TFF'nin sitesinden PFDK cezalarına ilişkin yapılan açıklamada, sevk edilen 24 hakemden 23'üne 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı. Ayrıca 1 hakemin ise inceleme ve idari tedbirinin sürmesi kararlaştırıldı.

PFDK'nın açıklamasına göre ceza alan hakemler şöyle:

"Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Karaatay'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Klasman Yardımcı Hakemi Barış Sun'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Klasman Hakemi Bedirhan Yiğitbaş'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Klasman Yardımcı Hakemi Berkay Salman'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Klasman Hakemi Cihan Ölmez'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Deniz Caner Özaral 'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Klasman Yardımcı Hakemi Faik Sancaktutan hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,

Klasman Yardımcı Hakemi Fatih Gemici'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Üst Klasman Hakemi Fevzi Erdem Akbaş'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Klasman Hakemi Furkan Arıoğul'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Üst Klasman Hakemi Furkan Aksuoğlu'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Klasman Hakemi Hakan Ergin'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Klasman Hakemi Halil İbrahim Balsatan'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Klasman Hakemi Kemal Dizdar'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Klasman Yardımcı Hakemi Mehmet Özgür İşbilen 'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile

cezalandırılmasına,

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Güçer 'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Klasman Yardımcı Hakemi Osman Oğurlu'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Klasman Yardımcı Hakemi Ömer Faruk Sağır 'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Klasman Hakemi Tolga Akbaba'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Klasman Hakemi Tolga Tuna'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Klasman Yardımcı Hakemi Yasin Mert Karahan' ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Klasman Yardımcı Hakemi Yiğit Çam'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Üst Klasman Hakemi Melih Kurt'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Klasman Hakemi Mertcan Tubay'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar

verilmiştir." - İSTANBUL