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24 Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan: 'Oyunu çirkinleştirmeden oynadık'

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24 Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından, 'Biz oyunu çirkinleştirmeden oynadık. Ligde oynadığımız oyuna yakın bir oyun oynadık' dedi.

24 Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından, "Biz oyunu çirkinleştirmeden oynadık. Ligde oynadığımız oyuna yakın bir oyun oynadık" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında 24 Erzincanspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 5-1'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından değerlendirmede bulunan Teknik Direktör Bülent Akan, "Güç dengeleri eşit değil. Biz oyunu çirkinleştirmeden oynadık. Ligde oynadığımız oyuna yakın bir oyun oynadık. MKE Ankaragücü tecrübeli bir takım. Maçı kazanarak tur atladılar. MKE Ankaragücü'ne bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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