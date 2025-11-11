Haberler

24 Erzincanspor'dan PFDK Açıklaması: Bahis Soruşturması Devam Ediyor

24 Erzincanspor Kulübü, bazı futbolcularının PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Kulüp, yapılan ilk incelemelerde bahisle ilgili bir tespit bulunmadığını ve sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti.

24 Erzincan spor Kulübü, bazı futbolcuların PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili kamuoyuna bilgilendirme yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun profesyonel liglerde yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında bazı futbolcuların PFDK'ya sevk edilmesi üzerine, 24 Erzincan spor Kulübü bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, kulüp bünyesinde yer alan 6 futbolcunun savunma vermek üzere PFDK'ya sevk edildiği belirtilerek, ilk incelemelerde futbolcuların Erzincan spor lehine veya aleyhine herhangi bir bahis faaliyetine karıştıklarına dair bir tespit bulunmadığı ifade edildi.

Kulüp, sürecin titizlikle takip edildiğini ve fair-play, dürüstlük ile spor ahlakı ilkelerinden taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Erzincanspor yönetimi, yargılama süreci tamamlanmadan kimse hakkında kesin yargıya varılmaması gerektiğini belirterek, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu. - ERZİNCAN

