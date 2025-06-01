23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası Antalya'da sona erdi

23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası Antalya'da sona erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda 28 madalya ve 80 puan elde eden Türkiye, dünyanın en iyi takımı ödülünü aldı.

Antalya'da düzenlenen 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda 28 madalya ve 80 puan elde eden Türkiye, dünyanın en iyi takımı ödülünü aldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu ile Uluslararası Muaythai Federasyonunun (IFMA) Kemer ilçesi Göynük Atatürk Spor Salonu'nda organize ettiği turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra 71 ülkeden 600 sporcu katıldı.

Muaythai Milli Takımı, elit büyükler kategorisinde 3'ü altın, 8'i gümüş, 3'ü bronz olmak üzere 14 madalyayla dünya şampiyonluğunu kazandı.

Ay-yıldızlı sporcular, 23 yaş altı wai-kru, mai muay kategorisinde ise 1'i altın, 6'sı gümüş, 7'si bronz olmak üzere 14 madalya elde etti.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da 8 gün boyunca ev sahipliği yaptıkları dünya şampiyonasını başarıyla neticelendirdiklerini belirtti.

Milli takımın başarısından övgüyle bahseden ve ay-yıldızlı sporcuları kutlayan Yıldız, "Muaythai Milli Takımımız, tüm kategorilerde toplam 28 madalya ve 80 puanla dünyanın en iyi takımı ödülünü kazandı. Muaythai sporuna desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve genel müdür yardımcılarımız ile tüm spor teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem
Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları

Ülkeye akılalmaz biçimde girmişler! İşte sürpriz saldırının detayları
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı

Bakanlık uyardı! Türkiye'de her 25 kişiden biri bu hastalığı taşıyor
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Taraftarlarına veda etti
3. Lig'e yükselen Fethiye İdmanyurdu, ligden çekilme kararı aldı

Şampiyon olalı daha 1 ay olmadan ligden çekildiklerini açıkladılar
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü

Matematik mühendisi evine gelen arkadaşını ekmek bıçağıyla öldürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kütahya'da 1 ton 200 kiloluk kurbanlık 350 bin TL'ye satıldı

Ağırlığı 1 tondan fazla olan tosun, rekor fiyata satıldı
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum

Süper Lig'in gözde ismi duyurdu: Beşiktaş'a geri dönüyorum
Çocuk yaştaki çete genç kızın kolyesini gasbetti

Çocuk yaştaki çete bir anda genç kızın çevresini sardı
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Fenerbahçe'den

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Süper Lig devinden
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.