Haberler

23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Trabzon'da sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, 58 ilden 898 güreşçinin katılımıyla tamamlandı. Dereceye giren sporcular Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Trabzon'da düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası tamamlandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Beşirli Spor Salonu'ndaki final müsabakalarının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Ocak'ta başlayan müsabakalara 58 ilden 898 güreşçinin katıldığını söyledi.

Arıcıoğlu, 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuların Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edeceğini kaydetti.

Şampiyonada, Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularının da yer aldığını ifade eden Arıcıoğlu, "Hem şehrimizi hem ülkemizi temsil edecekler. TOHM olarak iddialıyız. Türk güreşine, Türk sporuna katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Arıcıoğlu, spor şehrine uygun organizasyonlar yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Takım sıralaması

Şampiyonayı grekoromen stilde Ankara ASKİ Spor Kulübü 200 puan birinci, Ankara Keçiören Belediyesi 98 puanla ikinci, İstanbul Bahçelievler de 95 puanla üçüncü tamamladı.

Serbest stilde ise Ankara ASKİ Spor Kulübü 160 puanla birinci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü 120 puanla ikinci, Ankara Keçiören Belediyesi 112 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor

Tarih verildi! Dondurucu soğuklar geri geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen Mika Raun Can tutuklandı

Gözaltına alınan Mika Raun hakkında karar verildi
Gülben Ergen'den Fatih Ürek'e duygusal veda

Gülben'den çok konuşulacak paylaşım! Onu üzenleri unutmayacağım
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı

Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı

Gözaltına alınan Mika Raun hakkında karar verildi
Galatasaray'a Sane'den kötü haber! Haftalarca forma giyemeyecek

Sane'den kahreden haber! Haftalarca sahadan uzak kalacak
Immobile, Bologna'dan da ayrılıyor! İşte yeni adresi

Bologna'dan da ayrılıyor! Yeni takımı çok sürpriz