23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Kanada'yı Farkla Yendi
Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Kanada'yı 95-56'lık skorla mağlup etti. İlk iki maçında etkileyici performans sergileyen milli takım, yarın Avustralya ile karşılaşacak.
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Kanada'yı 95-56 yendi.
Sao Paulo kentinde oynanan maçta ilk çeyreği 28-8 üstün geçen milli takım, soyunma odasına da 54-25 önde gitti.
Üçüncü periyodu 76-45 üstün geçen milliler, karşılaşmayı da 39 sayı farkla 95-56 kazandı.
İlk maçında da İsrail'i 84 sayı farkla 111-27 yenen ay-yıldızlı takım, organizasyonda 2'de 2 yaptı.
Milli takım, şampiyondaki üçüncü maçında yarın TSİ 16.00'da Avustralya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor