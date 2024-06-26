23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı İtalya ve Almanya'yı Yendi
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, IWBF Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 65-62, İtalya'yı ise 59-47 mağlup etti. Milliler, dört maç sonunda üç galibiyete ulaştı.
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, IWBF Avrupa Şampiyonası'nın sabah seansında Almanya'yı 65-62, akşam seansında ise İtalya'yı 59-47 yendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın başkenti Madrid'deki organizasyonda çift maç gününde iki rakibini de mağlup eden milliler, dört maç sonunda üç galibiyete ulaştı.
Ay-yıldızlılar, yarın TSİ 12.45'te İspanya, TSİ 19.15'te ise Polonya ile karşı karşıya gelecek.