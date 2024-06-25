23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Büyük Britanya'ya mağlup oldu

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, IWBF Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya'ya normal süresi 62-62 sona eren müsabakada 72-65 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanan maçta Onur Ayhan Eroğlu 34, Hasan Efetürk de 11 sayı kaydetti.

Milliler, yarın önce TSİ 10.30'da Almanya, ardından TSİ 17.00'de İtalya ile karşı karşıya gelecek.