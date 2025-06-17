23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Brezilya'yı Farkla Yendi

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23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki beşinci maçında Brezilya'yı 69-34 mağlup ederek grup aşamasını 4 galibiyetle tamamladı. Çeyrek final maçları yarın yapılacak.

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası A Grubu beşinci maçında Brezilya'yı 69-34 yendi.

Sao Paulo kentinde oynanan maçta ilk çeyreği 18-15 üstün geçen milli takım, soyunma odasına 36-23 önde gitti.

Üçüncü çeyreği 55-30 önde bitiren ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı da 69-34 kazandı.

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, grubunu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlandı.

Gruptaki son müsabakanın ardından sıralamanın belli olacağı organizasyonda çeyrek final maçları yarın yapılacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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