23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Brezilya'yı Farkla Yendi
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki beşinci maçında Brezilya'yı 69-34 mağlup ederek grup aşamasını 4 galibiyetle tamamladı. Çeyrek final maçları yarın yapılacak.
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası A Grubu beşinci maçında Brezilya'yı 69-34 yendi.
Sao Paulo kentinde oynanan maçta ilk çeyreği 18-15 üstün geçen milli takım, soyunma odasına 36-23 önde gitti.
Üçüncü çeyreği 55-30 önde bitiren ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı da 69-34 kazandı.
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, grubunu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlandı.
Gruptaki son müsabakanın ardından sıralamanın belli olacağı organizasyonda çeyrek final maçları yarın yapılacak.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor