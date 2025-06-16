23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Almanya'ya Yenildi

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23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Brezilya'daki Dünya Şampiyonası'nda Almanya ile karşılaştı ve maçı 81-60 kaybetti. Takım, organizasyonda ilk yenilgisini yaşadı ve yarın Brezilya ile mücadele edecek.

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Almanya'ya 81-60 yenildi.

Sao Paulo kentinde oynanan maçta ilk çeyreği 20-14 üstün geçen Almanya, soyunma odasına da 40-24 önde gitti.

Son çeyreğe 57-44 geride giden ay-yıldızlı takım, müsabakayı 81-60 kaybetti.

Organizasyonda ilk yenilgisini yaşayan milli takım, ilk maçında İsrail'i 111-27, ikinci maçında 95-56, üçüncü maçında da Avustralya'yı 71-57 mağlup etmişti.

Milli takım, şampiyonada beşinci maçında yarın Brezilya ile TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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