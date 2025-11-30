Haberler

23 Yaş Altı Milli Boksörlerden Avrupa Şampiyonası'nda Büyük Başarı

23 Yaş Altı Milli Boksörlerden Avrupa Şampiyonası'nda Büyük Başarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, Macaristan'da düzenlenen 23 yaş altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak takım halinde birinci oldu. Federasyon Başkanı Suat Hekimoğlu, sporcuların performansları ile gurur duyduğunu ifade etti.

23 yaş altı kadın ve erkek milli boksörler, Macaristan'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre başkent Budapeşte'deki organizasyonda milli takım, elde ettiği sonuçla takım halinde birinci oldu.

Şampiyonanın son gününde 5 kategoride yapılan müsabakalar sonucu kadınlarda Nurselen Yalgettekin (48 kilo) ile Nilay Yaren Çam (54 kilo), erkeklerde ise Emrah Yaşar (90 kilo) altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada kadınlarda Hikmetgül Türkmen (+80 kilo), erkeklerde de Mehmethan Çınar (60 kilo) gümüş madalya kazandı. Kadınlarda Dilara Sak (70 kilo), Gamze Soğuksu (51 kilo) ve Berfin Polat (60 kilo) ile erkeklerde Bedirhan Kalkan (85 kilo) bronz madalyanın sahabi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Suat Hekimoğlu, milli sporcuların performanslarıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Avrupa 23 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda milli takımımızın takım halinde birinciliği elde etmesi, yalnızca bir sportif başarı değil, sabırla yürüttüğümüz altyapı çalışmalarının, doğru planlamanın ve sistemli bir emeğin somut karşılığıdır." dedi.

Hekimoğlu, sporcuların yalnızca rakipleriyle değil, kendi sınırlarıyla da mücadele ettiklerine değinerek şunları kaydetti:

"Sporcularımız göğsümüzü kabartan bir performans ortaya koymuştur. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, teknik ekibimizi, idarecilerimizi ve ailelerini yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesine taşıyan bu genç sporcularımız, Türk boksunun geleceğinin ne denli parlak olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Bizler federasyon olarak onların her zaman yanında olmaya, uluslararası arenada daha büyük başarılara imza atmaları için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, bu güçlü çıkışı dünya şampiyonalarına ve olimpiyat oyunlarına taşımak ve Türk boksunu kalıcı şekilde zirvede tutmaktır."

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar

Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis soluğu ilçede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.