23 Yaş Altı Milli Boksörlerden Avrupa Şampiyonası'nda Büyük Başarı

23 yaş altı kadın ve erkek milli boksörler, Macaristan'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre başkent Budapeşte'deki organizasyonda milli takım, elde ettiği sonuçla takım halinde birinci oldu.

Şampiyonanın son gününde 5 kategoride yapılan müsabakalar sonucu kadınlarda Nurselen Yalgettekin (48 kilo) ile Nilay Yaren Çam (54 kilo), erkeklerde ise Emrah Yaşar (90 kilo) altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada kadınlarda Hikmetgül Türkmen (+80 kilo), erkeklerde de Mehmethan Çınar (60 kilo) gümüş madalya kazandı. Kadınlarda Dilara Sak (70 kilo), Gamze Soğuksu (51 kilo) ve Berfin Polat (60 kilo) ile erkeklerde Bedirhan Kalkan (85 kilo) bronz madalyanın sahabi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Suat Hekimoğlu, milli sporcuların performanslarıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Avrupa 23 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda milli takımımızın takım halinde birinciliği elde etmesi, yalnızca bir sportif başarı değil, sabırla yürüttüğümüz altyapı çalışmalarının, doğru planlamanın ve sistemli bir emeğin somut karşılığıdır." dedi.

Hekimoğlu, sporcuların yalnızca rakipleriyle değil, kendi sınırlarıyla da mücadele ettiklerine değinerek şunları kaydetti:

"Sporcularımız göğsümüzü kabartan bir performans ortaya koymuştur. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, teknik ekibimizi, idarecilerimizi ve ailelerini yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesine taşıyan bu genç sporcularımız, Türk boksunun geleceğinin ne denli parlak olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Bizler federasyon olarak onların her zaman yanında olmaya, uluslararası arenada daha büyük başarılara imza atmaları için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, bu güçlü çıkışı dünya şampiyonalarına ve olimpiyat oyunlarına taşımak ve Türk boksunu kalıcı şekilde zirvede tutmaktır."