23 Yaş Altı Kadın Kılıç Milli Takımı Yarı Finale Yükseldi

Antalya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden kadın kılıç milli takımı, yarı finale yükseldi.

Avrupa Eskrim Konfederasyonu ve Türkiye Eskrim Federasyonu koordinasyonunda Antalya Spor Salonu'nda 1 Haziran'da başlayan şampiyona, 34 ülkeden 378 sporcu ve 80 takımın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil, Nil Güngör ve Begüm Alkaya'dan kurulu Kadın Kılıç Milli Takımı, Romanya'yı 45-43 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

23 Yaş Altı Kadın Kılıç Milli Takımı, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.