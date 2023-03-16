23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 127 puan toplayan Grekoromen Güreş Milli Takımı tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 127 puan toplayan Grekoromen Güreş Milli Takımı tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te düzenlenen organizasyonda Grekoromen Güreş Milli Takımı 1 gümüş, 5 bronz olmak üzere şampiyonayı 6 madalya ve takım halinde şampiyonlukla tamamladı.

Şampiyonada grekoromen stilde mindere çıkan 67 kiloda Mustafa Safa Yıldırım gümüş, 55 kiloda Muhammet Emin Çakır, 60 kiloda Mert İlbars, 72 kiloda Abdullah Toprak, 87 kilogramda Muhittin Sarıçiçek ve 130 kiloda yarışan Hamza Bakır bronz madalya kazandı.

Organizasyonda 126 puanla Ukrayna 2'nci, 125 puan alan Gürcistan ise 3'üncü oldu.