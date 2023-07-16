23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası Bulgaristan'da düzenlenecek

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 19-23 Temmuz tarihleri arasında Filibe kentinde düzenlenecek olan 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'na Türkiye'den katılacak sporcuların isimleri açıklandı.