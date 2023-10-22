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23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası Arnavutluk'ta Başlıyor

Başkent Tiran'da düzenlenecek olan 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası yarın başlıyor. Türkiye, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10'ar sıklette madalya mücadelesi verecek.