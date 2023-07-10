23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'na Türk Sporcular Katılacak
Spor Haberleri
Finlandiya'da düzenlenecek olan 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'na Türkiye'den 39 milli sporcu katılacak. Organizasyon, 13-16 Temmuz tarihleri arasında Espoo şehrinde gerçekleştirilecek.
Finlandiya'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılacak sporcular belirlendi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 39 milli sporcunu katılacağı organizasyon, 13-16 Temmuz tarihilerinde Espoo şehrinde yapılacak.
Türkiye'yi organizasyonda, Ali Eren Ünlü, Anthony Smith, Ayetullah Aslanhan, Baran Ergüven, Batuhan Çakır, Berk Sansoy, Berke Akçam, Enes Çankaya, Halil Yılmazer, İlyas Çanakçı, İsmail Nezir, İsmail Taşyürek, Kubilay Ençü, Mazlum Demir, Mehmet Çelik, Mesut Bülbül, Nuh Bolat, Oğuz Uyar, Oğuzhan Kaya, Ömer Amaçtan, Serhat Bulut, Umut Uysal, Volkan Erdoğan, Yağız Canlı, Cansu Nimet Sayın, Esra Türkmen, Evin Demir, Gizem Akgöz, Hayriye Nur Arı, Münevver Hancı, Özlem Becerek, Pelinsu Şahin, Pınar Akyol, Ruken Tek, Rumeysa Çoşkun, Simay Özçiftçi, Şevval Özdoğan, Urkuş Işık, Yaren Yıldırım temsil edecek.