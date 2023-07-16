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23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası

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Finlandiya'da gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Özlem Becerek, disk atmada gümüş madalya kazandı.

Finlandiya'da gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Özlem Becerek, disk atmada gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Espoo kentinde gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Özlem Becerek, disk atma kategorisinde 55.38 metrelik derecesiyle gümüş madalya aldı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Finlandiya Atletizm Spor Haberler

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