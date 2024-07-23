Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak. Maçın hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin bu önemli maçı, futbolseverlerin heyecanla beklediği bir etkinlik haline geldi. Peki, 23 Temmuz 2024 FC Lugano- Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

LUGANO- FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan, İsviçre temsilcisi FC Lugano maç öncesi Arena Thun Stadı'nda son antrenmanını yaptı.

LUGANO- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Salı günü İsviçre temsilcisi Lugano ile Fenerbahçe deplasmanda karşılaşacak.

LUGANO- FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lugano- Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı 23 Temmuz Salı günü TSİ ile 21:30'da oynanacak.