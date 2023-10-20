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23. TED Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası İstanbul'da

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen ve TED Spor Kulübü ev sahipliği yapacak olan 23. TED Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası, 22-29 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Turnuva, toplam 25 bin dolar para ödülüne sahip olacak ve Uluslararası Tenis Federasyonu'nun koordinasyonunda yapılacak. Turnuva, 22 Ekim Pazar günü eleme maçlarıyla başlayacak ve 29 Ekim Pazar günü final maçı ve ödül töreniyle sona erecek.