23. TED Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası İstanbul'da
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Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen ve TED Spor Kulübü ev sahipliği yapacak olan 23. TED Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası, 22-29 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Turnuva, toplam 25 bin dolar para ödülüne sahip olacak ve Uluslararası Tenis Federasyonu'nun koordinasyonunda yapılacak. Turnuva, 22 Ekim Pazar günü eleme maçlarıyla başlayacak ve 29 Ekim Pazar günü final maçı ve ödül töreniyle sona erecek.
23. TED Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası, İstanbul'da yapılacak.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı ve toplam 25 bin dolar para ödüllü turnuva, 22-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Uluslararası Tenis Federasyonu'nun (ITF) koordinesinde düzenlenen kapalı kort turnuvası, 22 Ekim Pazar günü eleme maçlarıyla başlayacak.
Organizasyon, 29 Ekim Pazar günü final maçının ardından ödül töreniyle sona erecek.