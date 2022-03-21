23. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, Bursa'da yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

23. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, Bursa'da yapıldı

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
23. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, Bursa'da yapıldı

23. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı Bursa'da gerçekleştirildi.

AYDIN (AA) - 23. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı Bursa'da gerçekleştirildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uludağ Üniversitesi Sualtı Topluluğu iş birliğiyle gerçekleşecek toplantıda Federasyon Başkanı Oğuz Aydın'ın da bir konuşma yaptı.

Su altı alanındaki yapılacak tüm proje ve çalışmalara destek vereceklerini vurgulayan Aydın, "Su altı tıbbı, su altı arkeolojisi, sportif ve teknik dalış, sualtı görüntüleme sistemlerinde üzerine verimli bir toplantı yaptık. Herkes alanında deneyim ve bilgilerini aktardı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Oğuz Aydın, Türkiye, Aydın, Bursa, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title