23 Nisan TBMM Kupası Okçuluk Müsabakaları Sona Erdi
Düzce İl Spor Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 23 Nisan TBMM Kupası Okçuluk müsabakalarında 30 sporcu yer aldı ve başarılı sporculara madalyaları takdim edildi.
DÜZCE(İHA) – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Düzce İl Spor Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 23 Nisan TBMM Kupası Okçuluk müsabakaları sona erdi.
Düzce Gençlik Merkezinde düzenlenen 23 Nisan TBMM Kupası Okçuluk müsabakalarına 30 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda başarılı sporculara madalyaları takdim edildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor