Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı

14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurup bebeği çöpe attı
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

23 Nisan Satranç Turnuvası Sonuçlandı

23 Nisan Satranç Turnuvası Sonuçlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Satranç Turnuvası, Çiğiltepe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü, satrancın gençlerin zihinsel gelişimindeki önemine değindi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Satranç Turnuvası, Çiğiltepe Spor Salonu'nda tamamlandı.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. İl Müdürü Kasapoğlu, satrancın gençlerin zihinsel gelişiminde oynadığı role dikkat çekerek, "Satranç sadece bir oyun değil, aynı zamanda strateji, düşünme becerisi ve disiplin kazandıran önemli bir spor dalıdır. Bu tür organizasyonlar, çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkarmada büyük katkı sağlıyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.