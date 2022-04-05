23 Nisan Minikler Futbol Şenliği başlıyor

DENİZLİ (İHA) - 2013 doğumlu sporculara yönelik Minikler Futbol Şenliği yapılacak.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ASKF Başkanlığı ve Pamukkale Belediyesi'nin iş birliği ile düzenlenecek Minikler Futbol Şenliği 12- 23 Nisan tarihlerinde Kınıklı Spor Kompleksinde yapılacak. Yaş gruplarına göre 2010-2011 doğumlu sporcuları kapsayan Küçükler Kategorisi ve 2012-2013 doğumlu sporcuları kapsayan Minikler Kategorisi şeklinde iki kategoride yapılacak maçlar, yarı futbol sahasında oynanacak.

2x20 dakika şeklinde oynanacak maçlarda ilk düdük 12 Nisan Salı günü çalacak. Minikler Futbol Şenliğinin finalleri ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü yapılacak. Kulüpler başvurularını en geç 11 Nisan 2022 saat 17: 00'ye kadar Pamukkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ya da Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında yapabilecek. - DENİZLİ

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İhlas Haber Ajansı / Spor