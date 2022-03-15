23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliğinin bölge grup maçları başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliğinin bölge grup maçları başladı

Demirören Haber Ajansı - Besti Karalar - Spor
 - Güncelleme:
23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliğinin bölge grup maçları başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından hayata geçirilen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliğinde bölge grup maçları başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından hayata geçirilen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliğinde bölge grup maçları başladı.

Turnuvanın 15 Şubat - 8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ilk tur eleme maçlarına, 188 kız ve 1381 erkek takımından oluşan 17 bin 259 sporcu katıldı. İlk tur eleme maçlarının ardından bölge grup maçları bugün Kırklareli, Aydın, Adana, Aksaray, Karabük, Trabzon, Elazığ ve Adıyaman'da başladı. Grup maçlarının kazananları yarı finalde karşılaşacak.


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title