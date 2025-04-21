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23 Nisan'da Taekwondo Müsabakaları Sona Erdi

23 Nisan'da Taekwondo Müsabakaları Sona Erdi
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Taekwondo müsabakaları, Tınaztepe Spor Salonu'nda tamamlandı. Dereceye giren sporcular ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'ndan aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Taekwondo müsabakaları, Tınaztepe Spor Salonu'nda sona erdi.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve protokol üyeleri tarafından verildi.

İl Müdürü Kasapoğlu, genç sporcuların başarılarının gurur verici olduğunu belirterek, "Sporcularımızın sergiledikleri bu müthiş performanslar, sadece Taekwondo'nun değil, tüm sporun gücünü ve ülkemizin geleceği adına taşıdığı önemi gözler önüne seriyor. Gençlerimize her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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