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23 Nisan Cumartesi Spor Gündemi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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23 Nisan Cumartesi Spor Gündemi

Ergin Ataman: İki maçı yüksek bir motivasyonla oynayıp Final Four'a adımımızı atmalıyız"Son dakikalarda hücum tercihlerinde hata yapmasak, 2-0'ı yakalayabilirdik""Sinan Erdem'de Milano'daki atmosferin daha fazlasını göstermeliyiz""Milano eksikleri olsa da, Messina'nın koçluğunda asla...

Ergin Ataman: İki maçı yüksek bir motivasyonla oynayıp Final Four'a adımımızı atmalıyız

"Son dakikalarda hücum tercihlerinde hata yapmasak, 2-0'ı yakalayabilirdik"

" Sinan Erdem'de Milano'daki atmosferin daha fazlasını göstermeliyiz"

"Milano eksikleri olsa da, Messina'nın koçluğunda asla pes etmeyecektir"

SPOR TOTO SÜPER LİG

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor

16.00 Gaziantep FK - Göztepe

20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılar, Altay maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

15.15 Kafile, özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

16.00 Takımın İzmir'de karşılanışı.

FENERBAHÇE

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Miguel Crespo'nun ambulansla kaldırıldığı hastanede sağ ayağı alçıya alındı. Crespo hastane sonrası takım otobüsü ile koltuk değnekleri yardımıyla Trabzon Havalimanı'na geldi. (GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

10.00 Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bir etkinlik gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlı ekipte Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edilecek.

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG

16.00 Gençlerbirliği - Bandırmaspor

20.30 Bursaspor - Altaş Denizlispor

AVRUPA'DAN FUTBOL

16.00 Venezia - Atalanta (Merih Demiral)

17.00 Norwich City - Newcastle United (Ozan Kabak)

17.00 Leicester City - Aston Villa (Çağlar Söyüncü)

19.00 Inter - Roma (Hakan Çalhanoğlu)

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Beşiktaş Icrypex - Darüşşafaka

15.30 Fenerbahçe Beko - Türk Telekom

18.00 Pınar Karşıyaka - Büyükçekmece

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final

13.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediye - Bursa BŞB

16.30 OGM Ormanspor - BOTAŞ

VOLEYBOL

Axa Sigorta Efeler Ligi

15.00 Galatasaray HDI Sigorta - Burşa BŞB


Demirören Haber Ajansı / Spor

Ergin Ataman, Sinan Erdem, 23 Nisan, Milano, Spor, Haberler

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