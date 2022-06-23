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23 Haziran Perşembe Spor Gündemi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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23 Haziran Perşembe Spor Gündemi

Milli tenisçiler Yankı Erel ile Tuncay Duran DHA'ya konuştuYankı Erel: Hedefim ülkeme bir grand slam kupası daha getirmek "Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyorum"Tuncay Duran: Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğimGALATASARAYSarı-kırmızılılar, futbol A takımı teknik...

Milli tenisçiler Yankı Erel ile Tuncay Duran DHA'ya konuştu

Yankı Erel: Hedefim ülkeme bir grand slam kupası daha getirmek

" Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyorum"

Tuncay Duran: Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Teknik adamın, yarın resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

11.00 Sarı-kırmızılı ekipte, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur, basın toplantısı düzenleyecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları sürecek.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR

18.30 Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına basına açık yapacağı antrenmanla başlayacak.

18.40 Teknik direktör Emre Belözoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Akdeniz Oyunları DHA Spor Haberler

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