23 Haziran Perşembe Spor Gündemi Milli tenisçiler Yankı Erel ile Tuncay Duran DHA'ya konuştuYankı Erel: Hedefim ülkeme bir grand slam kupası daha getirmek "Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyorum"Tuncay Duran: Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğimGALATASARAYSarı-kırmızılılar, futbol A takımı teknik... Milli tenisçiler Yankı Erel ile Tuncay Duran DHA'ya konuştu Yankı Erel: Hedefim ülkeme bir grand slam kupası daha getirmek " Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyorum" Tuncay Duran: Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim GALATASARAY Sarı-kırmızılılar, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Teknik adamın, yarın resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. 11.00 Sarı-kırmızılı ekipte, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur, basın toplantısı düzenleyecek. FENERBAHÇE Sarı-lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları sürecek. BEŞİKTAŞ Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor. BAŞAKŞEHİR 18.30 Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına basına açık yapacağı antrenmanla başlayacak. 18.40 Teknik direktör Emre Belözoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Demirören Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları DHA Spor Haberler

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