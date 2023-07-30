23 Elazığ FK, teknik direktörlük için Alaettin Çiçek ile anlaştı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden 23 Elazığ FK, teknik direktörlük koltuğu için Alaettin Çiçek ile anlaştı. Çiçek, daha önce birçok takımda görev yapmış deneyimli bir teknik adamdır.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden 23 Elazığ FK, teknik direktörlük koltuğu için Alaettin Çiçek ile anlaştı.

23 Elazığ FK'nın yeni sezon için anlaştığı teknik adam belli oldu. Samet Ersöz'den boşalan koltuğa Mustafa Hakkı Hocaoğlu'nu getiren, ancak yaşanan fikir ayrılıklarından dolayı yollarını ayırma kararı alan Bordo-Beyazlı ekip, kararını son olarak Bayrampaşaspor'u çalıştıran Alaettin Çiçek'ten yana kullandı.

Alaettin Çiçek, 1999 yılında Kasımpaşa altyapısında antrenörlük yapmaya başladı. 60 yaşındaki teknik adam, daha sonra Gebzespor, Tepecikspor, Küçükçekmecespor, Sivas Belediyespor, Bergama Belediyespor, Kırıkkale Büyük Anadolu ve Anadolu Bağcılarspor'u çalıştırdı. Alaettin Çiçek son olarak Bayrampaşaspor'u çalıştırmıştı.

Teknik direktörlük koltuğunu Alaettin Çiçek ile dolduran 23 Elazığ FK transfer çalışmalarına da hız verdi. Bordo Beyazlı kulüp eski oyuncusu İlhan Arslanoğlu ve Elazığlı orta saha oyuncusu Murat Kayalı ile prensip anlaşmasına vardı. - ELAZIĞ