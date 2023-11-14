23 Elazığ FK, teknik direktör Alaettin Çiçek'le yollarını ayırdı

TFF 3. Lig 4. Grup ekibi 23 Elazığ FK, teknik direktör Alaettin Çiçek'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Son iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve 14. sıraya gerileyen 23 Elazığ FK'da fatura teknik direktör Çiçek'e kesildi.

23 Elazığ FK, teknik direktör Alaettin Çiçek'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

TFF 3. Lig 4. Grup ekibi 23 Elazığ FK, teknik direktör Alaettin Çiçek'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Son iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve 14. sıraya gerileyen 23 Elazığ FK'da fatura teknik direktör Çiçek'e kesildi. Ayrılığa ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Alaatin Çiçek ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştır. Hocamıza bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

23 Elazığ FK'nın yeni teknik direktörünün Elazığlı olacağı ve gündemdeki isimlerin Bahattin Ergüven, Alaattin Tutaş ve Mehmet Kaplan olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ