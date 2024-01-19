TFF 3. Lig 4. Grupta sezonun ilk yarısını son sırada tamamlayan ve mevcut kadrodan bir çok isimle yollarını ayırıp, yeni transferler yapan 23 Elazığ FK, sezonun ikinci yarısına Adana deplasmanında başlayacak.

TFF 3. Lig 4. Grupta sezonun ikinci yarı maçları 21 Aralık Pazar günü başlayacak. Kabus gibi bir ilk yarı geçiren ve 10 puanla grubunda son sırada yer alan 23 Elazığ FK, ara dönemde mevcut kadrosundan bir çok isimle yollarını ayırdı ve yeni transferler yaptı. Kümede kalma hedefiyle sezonun ikinci yarısına başlayacak olan bordo-beyazlılar, 16. hafta maçında lider B. Adana 1954 FK'nın konuğu olacak. 21 Aralık Pazar günü saat 14.00'da başlayacak olan ve Tarsus İlçe Stadının ev sahipliği yapacağı maçı Burdur bölgesinden C klasman hakemi Mertcan Erölmez yönetecek. Erölmez'in yardımcılıklarını Antalya bölgesinden Mustafa Güçer ile Burdur bölgesinden Mehmet Sonay yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine Antalya bölgesinden Halim Kolancı olacak.

Şampiyonluğun en büyük adayı olan Adana ekibi 38 puanla TFF 3. Lig 4. Grupta zirvede yer alırken, 23 Elazığ FK 10 puanla 15. durumda. - ELAZIĞ