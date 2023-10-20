23 Elazığ FK, Nevşehir Belediyespor'u konuk edecek

TFF 3. Lig'de son 3 maçını kaybetmeyerek alt sıralardan kurtulan 23 Elazığ FK, 7. hafta maçında Nevşehir Belediyespor'u pazar günü konuk edecek.

TFF 3. Lig 4. Grup'un 7. haftası'nda 23 Elazığ FK, Nevşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Son üç maçından 5 puan elde eden ve 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan bordo-beyazlılarserinin devamı için pazar günü sahaya çıkacak. Saat 14.30'da başlayacak olan karşılaşmaya Doğukent Stadı ev sahipliği yapacak. İstanbul Bölgesi'nden C Klasman Hakemi Ertuğrul Kösterelioğlu müsabakada düdük çalacak. - ELAZIĞ