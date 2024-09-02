23 Elazığ FK, Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV ile sponsorluk anlaşması sağladı

TFF 3. Lig ekibi 23 Elazığ FK, yeni sezon öncesi hiç bir maddiyat gözetmeden destek amaçlı Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV ile sponsorluk anlaşması sağladı.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan 23 Elazığ FK, yeni sezon öncesi iki anlamlı sponsorluk anlaşması sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "23 Elazığ FK olarak belli bir periyotta destek amaçlı forma sponsorumuz hiç bir maddiyat gözetmeden destek amaçlı Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV olacaktır" denildi. - ELAZIĞ