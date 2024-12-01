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23 Elazığ FK, Kırşehir FSK'yı 3-0 mağlup ederek nefes aldı

23 Elazığ FK, Kırşehir FSK'yı 3-0 mağlup ederek nefes aldı
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TFF 3. Lig 1. Grup'unda 13. haftada 23 Elazığ FK, deplasmanda Kırşehir FSK'yı 3-0 yenerek puanını 13'e çıkardı. Maçta galibiyeti getiren goller Güney Sağır, Sezer Kahraman ve Güray Fırat'tan geldi. Soğuk havaya rağmen takım, tribünde yalnızca 3 taraftar ile desteklendi.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 13. haftasında deplasmanda Kırşehir FSK'yı 3-0 yenen 23 Elazığ FK'yı tribünde 3 Elazığlı taraftarlar yalnız bırakmadı.

23 Elazığ FK, TFF 3. Lig 1. Grup'un 13. Haftası'nda deplasmanda karşılaştığı Kırşehir FSK'yı 3-0 yenerek alt sıralarda nefes aldı. Karşılaşmada Elazığ ekibine galibiyeti getiren goller 20. dakikada Güney Sağır, 52. dakikada Sezer Kahraman ve 73. dakikada Güray Fırat'tan geldi. Soğuk havaya rağmen Kırşehir Ahi Stadı'nda oynanan maçta 23 Elazığ FK'yı yalnız bırakmayan 3 taraftar maç sonu teknik heyet ve futbolcularla galibiyet coşkusuna ortak oldu.

Puanını 13'e çıkaran 23 Elazığ FK, 14. haftada Kemerkent Bulvarspor ile evinde karşılaşacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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