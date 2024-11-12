23 Elazığ FK, Futbol Şube Sorumluluğuna Cengiz Paça'yı Getirdi
Nesine 3. Lig 1. Grup ekiplerinden 23 Elazığ FK, Cengiz Paça'nın Futbol Şube Sorumluluğuna getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Paça'ya başarılar dilendi.
23 Elazığ FK, Futbol Şube Sorumluluğu'na Cengiz Paça'nın getirildiğini açıkladı.
Nesine 3. Lig 1. Grup ekiplerinden 23 Elazığ FK, Futbol Şube Sorumluluğu'na Cengiz Paça'nın getirildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllar Ankaragücü'nde görev yapmış Cengiz Paça kulübümüzde Futbol Şube Sorumlusu olarak göreve başlamıştır. Anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Paça'ya başarılar dileriz" denildi. - ELAZIĞ